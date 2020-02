Genoa-Cagliari, il secondo tempo della sfida marassina (live)

Finisce la gara, vittoria importante per il Genoa. Decisivo Pandev

Ammonito Nandez per proteste

Clamorosa traversa di Nainggolan sulla palla arriva Joao Pedro che tutto solo alza la mira di testa

Ammonito Sturaro per gioco scorretto

Quattro minuti di recupero

Assalto del Cagliari alla porta genoana

Al 41' combinazione Sturaro-Pandev con tiro del macedone alzato in angolo da Cragno

Ancora un cartellino giallo, questa volta per Radovanovic per gioco falloso

Giallo a Mattiello per un fallo

Ammonito Pereiro per gioco falloso

Ultimo cambio anche per Maran, fuori Klavan e dentro Pereiro

Entra Cassata per Pinamonti

Al 24' colpo di testa di Soumaoro palla alta non di molto

Al 19' punizione del belga parata a terra da Perin

Nainggolan (giocatore di un'altra categoria) disegna per Joao Pedro un gran pallone che il compagno però non intuisce

Replica Pellegrini che calcia appena entrato in area, para Perin

Al 12' bel tiro di Sanabria con Cragno che alza il pallone in angolo

Combatte su ogni pallone la squadra ligure, Cagliarinche non riesce a rendersi pericoloso

Ammonito Nainggolan per gioco scorretto

Si fa male Schone che esce per Ankersen

Genoa che ha ripreso la gara con il giusto piglio

In scivolata Sanabria non trova la porta

Genoa e Cagliari torneranno a breve in campo per la disputa del secondo tempo. Il risultato, al termine della prima frazione di gioco, è 1 - 0 per il Grifone grazie all rete di Pandev