Genoa-Lazio, il primo tempo del lunch match (live)

Finito primo tempo

Sventata da Strakosha una conclusione di Soumaoro

Tanta buona volontà da parte del Genoa cui non manca certo la voglia di recuperare lo svantaggio

Presa alta di Perin sul lancio in area da parte di Jony

Al 33' ci prova Sanabria da lontano, sfera presa da Strakosha

Ammonito Masiello per intervento scorretto

Al 27' palo di Favilli con un bel colpo di testa

Ammonito Leiva per gioco falloso

Molti i fischi dell'arbitro Maresca

Si scalda la gara, si scaldano i tifosi sugli spalti

Al 15' Perin in angolo sul tentativo di Caicedo

Genoa che cerca di pressare gli avversari, gara giocata a buon ritmo

Replica il Genoa con una punizione di Schone bloccata da Strakosha

Al 2' Lazio avanti con Marusic, indecisione dei centrali che lasciano spazio al laziale che batte agevolmente Perin, 1-0

Partiti

In squadra Vavro per Acerbi che si è infortunato nel riscaldamento

Genoa e Lazio scenderanno a breve in campo per la disputa del primo tempo di una sfida che promette spettacolo e gioco. Da una parte c'è un Grifone che arriva da alcuni risultati utili consecutivi con due successi di fila che hanno risollevato più il morale che la classifica. Sull'altro fronte una squadra che da diciannove gare non perde e di queste quindi le ha vinte; seconda alle spalle della Juventus che ieri ha giocato e vinto la propria sfida contro la Spal. Pubblico delle grandi occasioni con la presenza di tanti supporter arrivati da Roma.