Genoa pagelle, Cassata e Behrami gara importante

Queste le nostre pagelle dei giocatori del Genoa dopo la partita odierna contro la Lazio

PERIN voto 6: incolpevole sulle tre reti, qualche buon intervento

BIRASCHI voto 6: non avversari facili, solo in una circostanza sbaglia su un retropassaggio non perfetto

SOUMAORO voto 6.5: un cagnaccio importante, indecisione in co-partecipazione sulla prima retr

MASIELLO voto 6.5: sbaglia con Soumaoro sul gol iniziale, poi si propone anche in attacco con pericolosità

ANKERSEN voto 5.5: qualche indecisione di troppo sulla fascia ( dal 12' s.t. Iago Falque voto 5.5: fumoso)

BEHRAMI voto 6.5: in mezzo al campo fa sentire la sua prestanza fisica

SCHONE voto 6: cuce il gioco anche se qualche volta si addormenta facendosi strappare la sfera dai piedi

CASSATA voto 6.5: un gran gol a corollario della sua migliore prestazione in rossoblu

CRISCITO voto 6.5: rigorista perfetto, spinge molto a sinistra

FAVILLI voto 5.5: un palo colpito di testa ma pure pochi tentativi verso la porta avversaria ( dal 12' s.t. Pandev voto 6: conquista il rigore a fine gara)

SANABRIA voto 6: combatte molto ma non incide troppo ( dal 29' s.t. Destro voto s.v.)