Genoa pagelle, difesa sempre più granitica; Sanabria goleador da trasferta

Queste le nostre pagelle dopo la sfida che il Genoa ha disputato in casa del Bologna del tecnico Sinisa Mihajlovic

PERIN voto 6: non deve compiere grandi parate ma solo l'ordinaria amministrazione; sicuro sui cross praticamente tutti allontanati coi pugni

BIRASCHI voto 7: Musa Barrow poteva metterlo in difficoltà ma il soldatino rossoblu non si è fatto pregare e gli ha mesos la museruolo lasciandogli solo le briciole

SOUMAORO voto 7.5: prima rete genoana e seconda prestazione di tutto rilievo; un acquisto azzeccatissimo

MASIELLO voto 7: assist man sulla prima rete, grande esperienza e pronto a sacrificarsi per la maglia

ANKERSEN voto 6: qualche buona iniziativa sulla fascia ma anche qualche errore nel controllo della sfera (dal 1' s.t. Goldaniga voto 6: concentrato non subisce la forza dell'eterno Palacio)

BEHRAMI voto 7.5: sta entrando in forma e sta entrando sempre più nei meccanismi genoani. Uno stantuffo, un giocatore assolutamente di valore

RADOVANOVIC voto 6.5: dal suo piede parte l'azione della prima rete, mette ordine in mezzo, peccato per l'infortunio sul finire di sfida (dal 29' s.t. Cassata voto s.v.)

STURARO voto 7.5: ennesima gara di grande importanza del ragazzo di Sanremo. In mezzo al campo la sua presenza si sente, eccome. Peccato per il giallo che gli farà saltare l'incontro con la Lazio del prossimo turno

CRISCITO voto 6.5: segna su rigore chiudendo la partita, in precedenza tanta esperienza messa a disposizione della squadra

PANDEV voto s.v.: si fa male in uno scontro a centrocampo al ginocchio, prova a restare in campo ma proprio non ce la fa (dal 12' p.t. Pinamonti voto 6.5: si batte senza mai tirarsi indietro, è il primo difensore della sua squadra e nel finale sfiora il poker)

SANABRIA voto 7: un gol da antologia partendo palla al piede dalla propria metà campo; poi una gara fatta di corsa e sudore. Un'occasione il giocatore si è creato ancora sullo 0 a 0