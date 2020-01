Genoa pagelle, Pandev decisivo, non male Sanabria

Queste le nostre pagelle dopo la gara che è terminata da poco contro gli emiliani del Sassuolo

PERIN voto 6: una sola parata difficile poi ordinaria amministrazione

BIRASCHI voto 6.5: lotta da veto genoano e mette la giusta concentrazione sugli avversari

ROMERO voto 6: non grandi momenti per mettersi in mostra ma non commette errori marchiani

CRISCITO voto 6.5: solito rigorista infallibile, poi grande voglia di trascinare il Genoa al successo

ANKERSEN voto 5: sottotono sbaglia davvero tanto

RADOVANOVIC voto 5.5: lentezza canonica, qualche errore di troppo

STURARO voto 6: lotta e si batte in mezzo al campo anche se non riesce a portare linearità nella manovra locale (dal 34' s.t. Cassata voto s.v.)

JAGIELLO voto 5: tanti i palloni persi, talvolta indisponente perché non riesce anche nei semplici passaggi a servire il proprio compagno (dal 27' s.t. Behrami voto 5.5: deve entrare nei meccanismi)

PAJAC voto 5: mai un cross preciso, quando potrebbe tirare in porta non lo fa

PANDEV voto 7: decisivo, abnegazione, voglia e classe

SANABRIA voto 6.5: conquista il rigore e disputa una gara finalmente interessante, ci mette il giusto piglio (dal 24' s.t. Favilli voto 6: assist man)