Genoa pagelle, Pandev goleador, Radovanovic geometra in mezzo

Queste le nostre pagelle dopo la sfida che il Grifone ha disputato contro il Cagliari allento dal tecnico Rolando Maran.

PERIN voto 6: coi piedi sbaglia alcunibrilanci, fortunato nel recupero

BIRASCHI voto 6.5: buona prestazione frenando Joao Pedro che fa ben poco

SOUMAORO voto 7: una bella sopresa, di testa le prende tutte

MASIELLO voto 6.5: calma, tranquillità e gesso, un acquisto di esperienza molto importante

GHIGLIONE voto 5.5: non una prestazione da ricordare, si mangia un gol probabilmente anche a causa di una scivolata. Peccato per l'infortunio (dal 39' p.t. Pandev voto 7: decisivo e catalizzatore di palloni in attacco)

RADOVANOVIC voto 7: una prestazione finalmente positiva senza alcuna sbavatura, buoni interventi, non patisce la vicinanza di Schone

SCHONE voto 5.5: non nella sua posizione come a Bergamo ad esempio, spesso gira a vuoto (dall'8' s.t. Ankersen voto 5.5: non sempre preciso, spesso perde palloni pericolosi)

STURARO voto 6.5: importante in mezzo al campo perché strappa palloni agli avversari, combatte, usa le buone e le cattive maniere

CRISCITO voto 6.5: capitano che da il buon esempio non tirando mai indietro la gamba

SANABRIA voto 6: finisce la benzina dopo tre quarti di gara, comunque cerca la conclusione in porta

PINAMONTI voto 5.5: esce dal campo con la lingua fuori per la stanchezza, si muove molto ma da un attaccante ci si aspettano le conclusioni in porta (dal 30' s.t. Cassata voto s.v.)