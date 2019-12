Genoa pagelle, solo Criscito e Biraschi lottano nel marasma rossoblu

Questi i nostri voti dopo la sfida di questo tardo pomeriggio che il Genoa ha disputato al Meazza contro l'Inter

RADU voto 5.5: prende quattro gol ma effettua anche qualche buon intervento nel primo tempo

BIRASCHI voto 6: ci mette anima ed è l'ultimo, assieme al capitano, ad arrendersi. Grande lottatore!

ROMERO voto 4: si sognerà di notte Lukaku che gli ha fatto letteralmente venire il mal di testa

CRISCITO voto 6: il capitano da l'esempio e combatte su ogni pallone sino alla fine nonostante il punteggio negativo

GHIGLIONE voto 5; sparito per tutta la gara, nessun cross pericoloso; in affanno in difesa

RADOVANOVIC voto 5: lento e spesso saltato agevolmente dagli avversari

CASSATA voto 4.5: come altri suoi compagni non si vede quasi mai e sbaglia tanti palloni in mezzo

JAGIELLO voto 4: assolutamente impalpabile, non si vede mai in mezzo al campo; fa rimpiangere Schone (dal 18' s.t. Rovella voto 6: muso buono entra con ottimo piglio)

AGUDELO voto 5: torna dalla squalifica ma sembra avere la testa altrove, non riesce a proporsi in fase offensiva

SANABRIA voto 5.5: suoi gli unici tiri pericolosi nello specchio della orta interista (dal 30' s.t. Cleonise voto s.v.)

PINAMONTI voto 5: un attaccante dovrebbe rendersi pericoloso, lui mai lo fa (dal 26' s.t. Favilli voto s.v.)