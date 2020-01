Genoa pagelle, solo Pandev mette in campo tanta grinta

Queste le nostre pagelle dopo la sfida odierna che ha visto il Genoa affrontare la Roma

PERIN voto 5: non regala tranquillità alla squadra, sulla terza rete avversaria ci mette del suo. Non bene coi piedi

BIRASCHI voto 6: si batte da capitano, limita gli avversari per quanto può

ROMERO voto 5: errore sulla terza rete in partenza di azione ma non unica sbadataggine di una gara non certo da ricordare

GOLDANIGA voto 6: impegna di testa Pau Lopez in maniera seria, dietro tiene bene la posizione

GHIGLIONE voto 5.5: non più come ad inizio campionato, non riesce a crossare mai in maniera positiva

CASSATA voto 6: qualche buona iniziativa sulla fascia destra anche se non va oltre il compitino (dal 25' s.t. Favilli voto 5: non si rende mai pericoloso)

SCHONE voto 6: va a sprazzi, a volte si accende, altre sparisce dalla scena

STURARO voto 5: non riesce ad incidere in mezzo al campo (dal 47' s.t. Radovanovic voto s.v.)

BARRECA voto 6: qualche buona iniziativa e un tiro pericoloso nella ripresa

PANDEV voto 6.5: si batte come un leone, tanta grinta e una rete che aveva riaperto la gara

SANABRIA voto 5.5: un attaccante dovrebbe tirare in porta... (dal 41' s.t. Agudelo voto s.v.)