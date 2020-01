Genoa pagelle, una prestazione positiva ma Radovanovic...

Queste le nostre pagelle dopo la sfida di Coppa Italia contro il Torino che si è giocata nel capoluogo piemontese.

Radu voto 6.5: sul gol subito non è perfetto poi però si riscatta con alcuni interventi importanti, di quelli che salvano il risultato

Romero voto 7: sontuosa prestazione, esce spesso palla al piede dalla sua area di rigore; di certo la migliore prestazione di questo suo ultimo periodo

Zapata voto 6: non sbaglia nulla anche se dimostra di non essere ancora al top della forma dopo il recente infortunio (dall'8' s.t. El Yamiq voto 5.5: qualche iniziale indecisione, non regala grande sicurezza al reparto difensivo)

Goldaniga voto 6: ruvido in qualche intervento poi però nell'area avversaria subisce un fallo che ha fatto gridare al calcio di rigore

Ghiglione voto 5.5: non è più il giocatore ammirato ad inizio stagione, ha una palla buona in area e invece di servire il compagno cerca un improbabile tiro in porta

Schone voto 7: la migliore gara da quando veste il rossoblu, palloni conquistati e tocchi interessanti a favore dei compagni. Meglio davanti alla difesa (dal 1' s.t.s. Sturaro voto s.v.)

Behrami voto 6: ancora deve entrare nei meccanismi della squadra e soprattutto conquistare finalmente una forma migliore (dal 20' s.t. Radovanovic voto 5: è evidente come il rigore sbagliato pesi come un macigno)

Cassata voto 6.5: un motorino perpetuo, assist man in occasione della rete di Favilli, non ha nulla da rimproverarsi

Barreca voto 5.5: da troppo tempo non giocava una gara, sulla fascia ha qualche buona iniziativa ma spesso gli avversari lo superano senza troppi problemi

Agudelo voto 6: talvolta fa cose mirabolanti, altre perde palloni velenosi ma è giovane e sicuramente migliorerà; i mezzi ci sono tutti (dal 26' s.t. Destro voto 6: deve giocare per conquistare una forma migliore, spesso incitato dal tecnico Nicola)

Favilli voto 7: il centravanti che mancava; tanta corsa, palloni conquistati e soprattutto tiri in porta. Sul gol si fa trovare al posto giusto. Adesso auguriamoci che la sua forma migliori ancora e inizi a segnare pure in campionato; il genoa ne ha assoluto bisogno delle sue reti