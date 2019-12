Genoa pagelle, una sconfitta grave per il morale e la classifica

Queste le nostre pagelle dopo la gara serale

RADU voto s.v: subisce un solo tiro nel finale, decisivo però

BIRASCHI voto 6.5: grinta e attenzione in difesa

ROMERO voto 6.5: non sbaglia negli interventi

CRISCITO voto 6: le prende e le da (dal 43' s.t. Cleonise voto s.v.)

GHIGLIONE voto 5: il suo errore é da matita rossa

SCHONE voto 5.5: non riesce a far brillare la sua stella frenato nella morsa avversaria ( dal 20' s.t. Jagiello voto 5.5: non si vede molto)

CASSATA voto 6: fa il compitino senza sbagliare troppo

SANABRIA voto 5.5: gioca per Sturaro senza riuscire a fare molto

PAJAC voto 5: tanti errori nei passaggi e troppe disattenzioni (dal 20' s.t. Ankersen voto 6: qualche cosa in più del compagno)

PINAMONTI voto 5: non tira mai in porta

RADOVANOVIC voto 5.5: rallenta la manovra