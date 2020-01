Genoa-Roma, il secondo tempo della partita valida per la 1' di ritorno (live)

Finisce 3-1 per la Roma

Fuori Sanabria per Agudelo

Cetin sostituisce Santon nella Roma

Gara di fatto che si è chiusa con il terzo gol giallo-rosso

Ammonito Pau Lopez per perdita di tempo

Alla mezzora frittata della difesa genoana prima di Romero quindi di Perin, sfera a Dzeko che non sbaglia 3-1

Ammonito Dzeko per un fallo di gioco

Entra Cristante per Veretout

Entra Favilli per l'infortunato Cassata

Due minuti e Perin ribatte un tiro da fuori, poi Dzeko non riesce a ribadire in gol

Ammonito Cassata per gioco falloso

Al 16' Barreca da fuori, para a terra Lopez,,

Genoa tutto cuore che spinge senza soluzione di continuità

Al 13' paratona di Pau Lopez sul colpo d'intesa di Goldaniga

Tre minuti dopo Santon da fuori area, para a terra Perin

Al 6' tentativo di Sturaro sbagliato

Non cambia la gara, Roma in possesso palla Genoa che non riesce ad affondare

Inizia ora la ripresa

Genoa e Roma toneranno a breve in campo per la disputa del secondo tempo. Al momento il punteggio è 2-1 per la Roma grazie al gol di Under e all'autore di Biraschi cui ha risposto Pandev. Non un bel Genoa che ha faticato tanto dimostrandosi senza idee e con pochissima qualità. Una formazione che si è rimessa leggermente in carreggiata solamente grazie al gol di Pandev allo scadere ma per ottenere un punto occorre ancora un piccolo grande sforzo contro una a versarla che, nonostante le assenze, è apparsa molto quadrata e ben messa in campo.