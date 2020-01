Genoa-Sassuolo, il primo tempo della gara del Ferraris (live)

Nessun recupero si va al riposo sul 1-1

Al 43'punizione di Locatelli palla deviata dalla barriera

Si vede un po' di Genoa anche se quando il Sassuolo ha la palla tra i piedi riesce sempre a rendersi pericoloso

Ammonito Sturaro per gioco falloso

Al 36' azione di Sanabria, cross per Sturaro che calcia due volte ma in entrambi i casi è bravo Consigli

Due minuti dopo Obiang la piazza alle spalle di Perin dopo un'azione in area che ha portato agli emiliani di manovrare con quattro passaggi in area senza interventi genoano 1-1

Al 32' Sanabria si allarga e tira, un difensore in qualche modo libera

Batte Criscito e al 29' il Genoa passa in vantaggio, 1-0

Due minuti dopo Sanabria in area viene atterrato, rigore

Al 26' lungolinea di Duncan sul quale non interviene Caputo, palla a Perin

Ammonito Locatelli per fallo

Giallo a Criscito per gioco falloso

Ammonito Duncan per comportamento non regolamentare

Al 15' punizione dal limite per i rossoblu, alla battuta va Pajac che alza la mira non di poco

Più manovriero il Sassuolo che attacca con maggiore continuità

Al 6' Perin salva sul colpo di testa di Traorè

Equilibrio iniziale con una piccola emozione quando Pandev non riesce a servire in area Sanabria

Partiti

Giornata non fredda tenendo presente che ci troviamo nel mese di Gennaio, già due volte questa gara si è giocata nel giorno vicino all'Epifania e i precendenti parlano di un successo rossoblu e di un pareggio

Esordio quindi per il neo allenatore ma anche il ritorno di Perin in porta sono i temi principali di un incontro assolutamente da non sbagliare per il Genoa soprattutto dopo le sconfitte di SPAL e Brescia.

Torna il campionato di Serie A e tornano le partite allo stadio Luigi Ferraris. La prima del nuovo anno mette di fronte il Genoa al Sassuolo. E' partita importante perché segna di fatto il nuovo corso per la squadra rossoblu con mister Nicola in panchina. E' il terzo tecnico che si siede sulla panchina della società più Antica d'Italia. C'è da risollevare le sorti di una squadra ultima in classifica. Tre i nuovi innesti sinora, tutti ex, Perin, Behrami e Destro. Sciopro del tifo per 45 minuti a causa dei Daspo subito da alcuni supporter rossoblu dopo il derby.