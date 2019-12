Inter-Genoa, il primo tempo dell'incontro che si gioca al Meazza (live)

Finisce il primo tempo senza praticamente recupero, 2 a 0 per l'Inter

Al 45' punizioni di Biraghi, la barriera tocca la palla mandandola in corner

Rischia l'argentino poco dopo toccando la palla col braccio, l'arbitro lo grazia

Ammonito Romero per gioco falloso

Genoa stucchevole, Handanovic che praticamente fa lo spettatore non pagante

Al 40' Lukaku dalla distanza rasoterra manda la sfera di poco a fondo campo

Si diverte l'Inter, meno il Genoa

Giallo a Bastoni per un intervento scorretto

Ammonito Cassata per gioco falloso

Due minuti dopo Lukaku serve Gaglairdini che non sbaglia da centro area, 2 a 0

Al 31' Inter in vantaggio con un colpo di testa di Lukaku, 1 a 0 ma ancora una volta Genoa che giochicchia nella propria metà campo senza uscirne e perdendo quindi la sfera

Un attimo dopo buona uscita di Radu che anticipa il tentativo di Lukaku

Al 28' Candreva dalla distanza da destra si accentra e tira, palla alta sopra la traversa

Aggressivi i giocatori di Conte che non permettono ai genoani di ragionare

Tutto chiuso dietro il Grifone che proprio non riesce ad uscire dalla propria metà campo

Attacca stringendo i tempi la squadra di casa

Al 23' super Radu con Biraghi sul secondo palo che serve a centro area Gagliardini che di testa impegna il portiere genoano. Dall'angolo va al tiro Candreva, cenrale, facile per il numero uno rossoblu

Partita che non si accende, velocità alquanto bassa. Inter che cerca gli inserimenti dei centrocampisti, Genoa che prova a controllare il tutto

Genoa che fatica tantissimo anche solamente a superare la metà campo dopo un buon inizio

Sempre Inter con Gagliardini di testa che impegna Radu a terra

Tre minuti dopo Vecino sul secondo palo non ci arriva per poco

Al 7' Esposito al tiro, para Radu a terra

Buon approccio della squadra di Thiago Motta che cerca di tenere alto il baricentro del gioco

Partiti!

Squadre in campo con il Genoa che veste la seconda maglia, in nerazzurro invece la squadra di casa

C'è il presidente Enrico Preziosi sulle tribune dello stadio meneghino

Formazione nuova per il Genoa con il tecnico dei rossoblu che manda in panchina Schone preferendogli Jagiello e inserisce anche Radovanovic in mezzo e Sanabria in attacco. Nell'Inter c'è solo un giovane, Esposito, torna in campo Gagliardini e c'è Candreva. In attacco il unto fermo è Lukaku. Grifone che probabilmente in difesa giocherà a quattro.

Squadre che hanno effettuato in campo il riscaldamento e sono pronte a tornare sul prato verde per dare il via alla partita. Un incontro che è seguito sugli spalti da oltre 250 tifosi genoani che, nonostante la classifica assolutamente deficitaria e la recente sconfitta nella stracittadina, continuano a seguire la formazione di mister Thiago Motta. Dall'altra parte una grande spinta del popolo nerazzurro per portare la loro compagine in vetta alla classifica al pari della Juventus.