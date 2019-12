Inter-Genoa, il secondo tempo della gara che si gioca in Lombardia (live)

Finisce 4 a 0 senza recupero, per Thiago Motta probabilmente l'ultima apparizione sulla panchina rossoblu

Giallo a Favilli per aver allargato troppo il braccio

Errore di Romero che lascia palla a Sensi che calcia rasoterra, sfera fuori

Thiago Motta oramai si è seduto in panchina, probabilmente è al canto del cigno

Al 34' sbaglia Lazaro in difesa ma Agudelo non ne approfitta, sfera a fondo campo

In campo Di Marco per la squadra di Conte al posto di Biraghi

Cleonise in campo, secondo cambio genoano, per Sanabria

Lazaro entra per Candreva

Al 29' punizione inguardabile di Sanabria, sfera altissima

Sensi per Borja Valero

Favilli per Pinamonti

4 a 0 al 26' con Lukaku che evita un avversario ali limite dell'area e manda la palla sotto la traversa.

Due minuti dopo Criscito dalla distanza, para a terra il portiere dei locali

Al 23' Sanabria da fuori area, leggera deviazione di un avversario, Handanovic vola in angolo

Calcia Esposito che supera Radu, 3 a 0, prima rete per l'interista in Serie A

Al 19' rigore per l'Inter, fallo di Agudelo (ammonito) su Gagliardini

Entra Rovella per Jagiello

Un attimo dopo primo tiro genoano con Sanabria che calcia bene, Handanovic si allunga in angolo

Al 15' errore di Jagiello che perde palla servito da Radu, il lancio in area viene frenato da Criscito che serve indietro a Radu

Partita bruttina in questa fase di gara, milanesi che controllano la gara ed un avversario ben poco tonico

Piccoli tentativi del Grifone in attacco ma nulla di che, Criscito su punizione colpisce la barriera e Agudelo dalla distanza la manda fuori

Non è cambiato il tema tattico della partita con il Genoa chiuso dietro

Subito clamoroso errore di Romero che serve la sfera a Lukaku, pronta l'uscita di Radu che evita il tris ai nerazzurri

Nessun cambio, inizia il secondo tempo con la prima palla battuta dal Genoa

Stanno rientrando in campo le squadre; vedremo se il Genoa saprà proporre qualcosa in attacco

Inter e Genoa torneranno in campo con il risultato di 2 a 0 per i locali. In gol sono andati Lukaku e Gagliardini tra il 31' e il 33'. Genoa mai pericoloso e praticamente sempre rintanato nella propria metà campo. Radu protagonista con alcuni bei interventi; Handanovic spettatore.