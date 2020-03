Milan-Genoa, il primo tempo della gara del Meazza (live)

Finisce il primo tempo: 0 - 2. Buona prestazione del Genoa

Corner senza esito

46° conclusione di Bennacer deviata in angolo.

Concesso un minuto di recupero

Tacco di Schone che serve Cassata per la deviazione vincente dello 0 - 2

GGGGOOOOOOOOOLLLLLLLLL

38° Buona chiusura di Masiello su un attacco del Milan

36° bella azione del Genoa con conclusione finale di Sanabria a lato. L'attaccante era comunque in fuorigioco

Senza esito il corner battuto da Schone

33° conclusione di Behrami deviata in angolo

32° bella discesa di Criscito che serve Pandev al centro. Questa volta il macedone è anticipato da un difensore

29° grandissima chiusura di Biraschi su Rebic lanciato a rete

28° percussione del Milan nata da un fallo non fischiato su Sanabria. La conclusione finale però è altissima.

27° conclusione da fuori di Bennacer che termina a lato

25° Hernandez penetra in area e mette un pericoloso pallone al centro ma l'arbitro fischia il fuorigioco

23° percussione del Genoa terminata con una rovesciata di Biraschi che finisce però a lato

21° conclusione su punizione da lontano di Ibra per un fallo che a nostro avviso era invertito. La conclusione dell'attaccante è però abbondantemente alta

19° Altro grande intervento di Perin sulla conclusione di Ibra

18° tiro da fuori di Sanabria che Begovic respinge con qualche difficoltà

16° Ibrahimovic colpisce bene di testa ma Perin para d'istinto da distanza ravvicinata

15° conclusione di Rebic deviata in angolo

13° bello scambio in area del Milan con Cassata che conclude però a lato

Senza esito la battuta

11° angolo per il Milan

Il Milan cerca di reagire ma i suoi tentativi di affondo sono fino ad ora preda dei difensori rossoblù

9° bella apertura si Sanabria per Pandev che però non controlla bene e il Milan può liberare

Percussione di Sanabria che dal fondo mette al centro per Pandev che appoggia in rete: 0 - 1

GOOOOOOLLLLLLLLL

4° occasione Milan. Confusione in area con un rimpallo finale preda di Perin

Squadre che per ora si studiano a centrocampo

Partiti

Si gioca nonostante la zona rossa che comprende tutta la Lombardia a causa del coronavirus. Ma si gioca a porte chiuse.

Le squadre hanno effettuato il riscaldamento e tra poco torneranno in campo per la disputa dell'incontro.

Si gioca ma poi? Le decisioni saranno prese di giorno in giorno e tutto, per quanto riguarda questo campionato, è possibile.

Parlando di calcio: il Milan arriva da un buon momento con l'attaccante Rebic autore di sei reti nelle ultime sei gare. La squadra rossonera sembra però essere Ibrahimovic dipendente, e dunque molto dipenderà dallo svedese l'andamento della gara dei milanesi.

Il Genoa di Nicola ha cambiato volto in questo ultimo periodo, con prestazioni assolutamente importanti. Grifone che resta terz'ultimo, ma con prospettive positive. Meazza vuoto, calcio dimezzato, vedremo se almeno in campo lo spettacolo non mancherà.