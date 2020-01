Verona-Genoa, il secondo tempo della sfida che si gioca in Veneto (live)

Finisce 2 a 1 per il Verona, Genoa di nuovo in situazione non bella di classifica

Badu per Amrabat è il secondo cambio veronese

Quattro i minuti di recupero

Non è entrato bene in campo Agudelo che ha perso tutti i palloni giocabili

Pazzini inserisce il migliore in campo, Zaccagni

Al 41' Lazovic sulla sinistra scatta e va sul fondo poi frenato da un avversario

Cinque minuti alla fine del match più recupero, 2 a 1 per il Verona sul Grifone

Poche energie in casa Genoa, la stanchezza si fa sentire ampiamente con Nicola che si agita ma con i suoi giocatori che proprio non riescono a portare su palla

Ammonito Favilli per comportamento non regolamentare

Grifone che non riesce a rendersi pericoloso dalle parti di Silvestri

Ammonito Cassata per gioco falloso

Esce Sanabria ed entra Agudelo

Ammonito Behrami per gioco falloso

In area pericoloso Pessina che crossa, nessuno interviene; Grifone un po' alle corde che non riesce a tenere palla

Al 20' Verona avanti con Zaccagni che è premiato da un pallone non trattenuto da Perin e dall'intervento non perfetto di Ankersen, 2 a 1

Zaccagni impegna Perin che para

Al 17' Veloso crossa, alle spalle dei difensori taglia Faraoni che di testa manca la porta da ottima posizione

Un quarto d'ora del secondo tempo risultato fissato sull'1 a 1 grazie alle reti di Sanabria e al pareggio su rigore di Verre

Esce Pandev ed entra Favilli

Prosegue ad attaccare il Verona che va subito alla ricerca del raddoppio, molto aggressiva la squadra veneta

Ammonito Verre per essersi tolto la maglietta

Dal dischetto va Verreche insacca per l'1 a 1, palla sotto la traversa

Al 9' rigore per il Verona per fallo di Romero su Zaccagni, ingenuità del difensore genoano

Behrami sostituisce Schone nel Genoa

Un po' di nervosismo in campo tra Rrahmani e alcuni giocatori avversari

Al 6' Faraoni lancia in area Pessina che però non ci arriva

Giallo per Pandev per un intervento falloso

Ammonito Amrabat per gioco falloso su Sanabria lanciato a rete

Partita che riprende in questo istante

Verona e Genoa torneranno in campo partendo dal risultato di 1 a 0 per il Grifone grazie alla rete di Sanabria allo scadere della prima frazione di gara. Bravo Perin in almeno tre circostanze. Liguri bravi a capitalizzare l'unica occasione praticamente avuta nella prima frazione di gara. Sicuramente positivo Sanabria, oltre a Perin, centrocampo spesso preso in velocità dagli avversari.