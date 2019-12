Genoa: pare essere Nicola il prescelto da Preziosi

Il 29 Dicembre, data del raduno della squadra rossoblù, si avvicina a grandi passi ma al momento ancora non è stato stabilito ufficialmente chi sarà ad assumere la guida tecnica della squadra.

Ma nel tourbillon di nomi che sono stati fatti, nelle ultime ore si fa sempre più probabile la pista che porterebbe a sedere sulla panchina del Genoa Davide Nicola.

Il presidente Preziosi sembra infatti aver deciso di puntare sull'ex giocatore rossoblù, che già in estate era stato fra i candidati alla successione di Cesare Prandelli.

Per il momento non ci sono ancora comunicati ufficiali, nè per quanto riguarda l'esonero dell'attuale tecnico Thiago Motta e nè tantomeno sull'ingaggio di Nicola.

Ma i giochi sembrerebbero fatti e domani, salvo ulteriori colpi di scena sempre possibili in casa rossoblù, dovrebbero esserci anche i crismi dell'ufficialità.

Per Nicola, che lo scorso anno fu misteriosamente esonerato a Udine con la squadra al quart'ultimo posto ed una gara in meno, sembra dunque essere arrivato il momento di tornare a Genova.

Non resta che attendere se le indiscrezioni di queste ore troveranno conferma anche nella giornata di domani.

Gip