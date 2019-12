Motta: "Dobbiamo avere un unico obbiettivo in mente"

Si è appena conclusa la conferenza stampa pre Inter - Genoa del tecnico del Grifone Thiago Motta.

Questi i concetti da lui espressi:

Una squadra come l'Inter non si può definire in emergenza.

Sturaro e Favilli stanno bene, ma vedremo oggi dopo l'ultimo allenamento se saranno disponibili.

La squadra sta bene e mi aspetto subito una reazione dopo una sconfitta a mio modo di vedere immeritata.

Cercheremo di fare una buona gara per cercare di vincere.

L'Inter è una squadra dove ho giocato e dove abbiamo fatto cose straordinarie, ma ora devo pensare al Genoa.

Conte è un grandissimo allenatore e le sue squadre sono sempre difficili da affrontare. Ho grande rispetto per lui e domani spero sarà una grande partita.

Tutte le partite che abbiamo giocato siamo stati vicini a vincerle. Sono convinto che continuando su questa strada i risultati arriveranno. Speriamo sia già da domani perché nel calcio quello che conta sono i risultati.

Dovremo cercare di difendere e di attaccare tutti insieme con un unico obbiettivo in mente.

Schone con la qualità che ha può giocare ovunque. È un giocatore di grande livello.

Bilanci li faremo domani, dopo la partita.

Sono contento dei giocatori che ho avuto in campo e in panchina in queste gare. Hanno risposto bene a quello che chiedo.

Di mercato parleremo al momento opportuno, che non è oggi.

Lukaku si ferma con il gioco di squadra.

Per Pinamonti giocare contro la sua ex squadra sarà uno stimolo in più. Mi aspetto molto da lui.

