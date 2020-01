Genoa, possibile un nuovo ritorno nelle prossime settimane

Torino-Genoa è la gara di Coppa Italia che si giocherà giovedì sera alle ore 21.15 ma potrebbe essere anche una buona asse di mercato, di quello che è appena cominciato e che promette scintille sino al suo termine. La società più Antica d'Italia ha lavorato sul rientro di alcuni ex giocatori che hanno già vestito il rossoblu. Sulla panchina è arrivato Davide Nicola, in porta Mattia Perin, in mezzo al campo Valon Behrami e in attacco Mattia Destro. Adesso le voci portano al possibile ritorno di un altro giocatore che al Genoa è passato qualche stagione fa facendo molto bene.

Si tratta di Iago Falque che vestì il rossoblu nella stagione 2014/2015 scendendo in campo in 32 occasioni e segnando 13 reti. La dirigenza genoana ha iniziato ad allacciare, secondo quanto riportato dai colleghi di tuttomercatoweb.com, un dialogo coi corrispettivi granata. La pista è aperta e solamente nei prossimi giorni (probabilmente meglio da dopo la gara di Verona) potrebbero le parole passare ai fatti. Da definire eventualmente la formula del passaggio in Liguria del calciatore spagnolo.