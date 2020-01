Mimmo resta al Genoa

Il caso scoppiato ieri in casa Genoa sembra essere rientrato: Mimmo Criscito resta al Genoa.

Il giocatore, secondo quanto raccolto da Sky Sport, avrebbe infatti deciso di declinare l'offerta della Fiorentina per restare in rossoblù.

Il Capitano, che ricordiamo aver lasciato lo Zenith (dove era osannato dai tifosi che gli riservarono un saluto speciale quando decise di andar via) accettando di spalmare su più anni l'ingaggio che percepiva in Russia e rifiutato le avances dell'Inter pur di tornare nella squadra che ha nel cuore, ha dunque fatto ancora una volta un atto d'amore verso il Grifone.

Resta lo sconcerto per una trattativa che il Genoa avrebbe invece concluso, privando così la squadra del suo Capitano in un momento delicato come quello attuale.

Gip