Bologna-Genoa, le foto più belle di una gara emozionante

Merita una seconda parte di fotografie la partita tra Bologna e Genoa dopo la bella vittoria del Grifone per 3 a 0. Foto che immortalano i giocatori in una partita non semplice, almeno al fischio di inizio, contro una squadra lanciata verso la zona Europa. Ed invece arrivare quello che probabilmente nessuno si aspettava, un successo più che netto del Grifone che in pratica non ha sofferto quasi nulla. Il portiere Perin infatti non ha dovuto compiere grandi parate nonostante la presenza di giocatori come Musa Barrow, Orsolini e Palacio che avevano mandato k.o. la Roma nel turno precedente.