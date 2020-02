Genoa giovanili, il programma del fine settimana, c'è pure un derby

Settimana interessante per le squadre giovanili del Genoa. La Primavera del tecnico Luca Chiappino giocherà domani a Milano contro l'Inter. Al'andata la squadra nerazzurra arrivo in Liguria con un ruolino di marcia intonso fatto solo di successi e la prima sconfitta giunse proprio contro il Grifone. In graduatoria i meneghini sono terzi con 35 punti mentre i liguri si trovano sul sesto gradino del podio. Mantenerlo non sarà semplice ma certamente la squadra genoana proverà a tornare a casa almeno con un punto.

L'Under 18 di Gennaro Ruotolo ospiterà a Begato 9 il Torino, formazione attualmente penultima in classifica; per i rossoblu il terzo posto è a due punti anche se sono tre le squadre che si trovano davanti ai ragazzi liguri. L'Under 17 disputerà il derby in esterno contro la Sampdoria (domenica alle ore 12). Dopo qualche problema di troppo la formazione di mister Gervasi si è ripresa in questo ultimo periodo sino ad arrivare ad un tiro di schioppo dal secondo posto. Importante sarà uscire bene da questo match contro una compagine è seduta sul decimo gradino. Ma si sa i derby spesso escono da ogni logica a tutti i livelli vengano giocati.

Under 16 e Under 15 di fatto hanno giocato la settimana scorsa la loro gara contro i pari età del Pisa ed ora attenderanno i risultati delle avversarie. Per i più grandicelli il rischio è quello di vedere avvicinare la Lazio che ospiterà il Parma e potrebbe giungere ad una sola lunghezza dai genovesi mentre più tranquilli sono i più piccoli che possono vantare, al momento, un punto sul Torino (granata però con due sfide in meno effettive) e nove sulla Sampdoria che vanta una partita in meno rispetto ai cugini rossoblu.