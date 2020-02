Genoa, i convocati per Bologna: torna Zapata; prima volta per Ichazo

Il genoa ha effettuato la rifinitura presso il nuovo Centro Sportivo Signorini che è stato di fatto inaugurato ieri e quindi è partito ala volta di Bologna dove domani affronterà i felsinei in una sfida che si giocherà allo stadio Dall'Ara con fischio di inizio alle ore 18. Tattica, addestramenti, palle inattive e lavoro specifico per i portieri sono stati il menù prima di imbarcarsi sulla Freccia Rossoblu. Tra i convocati torna il difensore Zapata mentre è una prima per quanto riguarda il terzo portiere Ichazo che ha sostituito Jandrei. Non sono partiti alla volta della città delle Due Torri Schone, Romero e Iago Falque. Ecco dunque i 22 elementi che affronteranno domani la dura gara in terra emiliana con il relativo numero di maglia:

1 Perin, 2 Zapata, 3 Barreca, 4 Criscito, 5 Goldaniga, 9 Sanabria, 13 Ichazo, 14 Biraschi, 15 Jagiello, 16 Eriksson, 19 Pandev, 21 Radovanovic, 22 Marchetti, 23 Destro, 27 Sturaro, 29 Cassata, 30 Favilli, 32 Ankersen, 55 Masiello, 85 Behrami, 92 Soumaoro, 99 Pinamonti.