Goran Pandev a genoacfc: "Cerchiamo il giusto equilibrio in campo"

Goran Pandev continua a stupire. In questo buio campionato rossoblu è uno dei pochi che riesce sempre, o quasi, ad elevarsi dalla media. Il macedone ha evidentemente un paio di obiettivi importanti in quella che potrebbe essere, ma non è detto, la sua ultima stagione agonistica: la salvezza del Genoa e portare la Macedonia ai prossimi Europei di calcio che si disputerà in giro per l'Europa. L'attaccante genoano ha parlato al sito ufficiale genoacfc.it spiegando innanzitutto che: "La responsabilità è di tutti, di noi giocatori, della società e i tifosi non meritano questa situazione. Ci sono ancora tante gare da giocare e possiamo tirarci fuori da questa situazione".

Per il macedone la salvezza: "Passa dal nostro campo di casa dove possiamo contare su un tifo caldissimo. I nostri sostenitori ci hanno sempre dato una mano". Sulla prossima sfida che metterà di fronte i liguri alla Roma, Pandev dice: "Affronteremo una grandissima squadra ma dobbiamo fare comunque punti". Per riuscirvi occorre partire: "Non dalle qualità ma da un equilibrio che dobbiamo trovare in campo e dalla voglia di lottare sino al triplice fischio finale dell'arbitro di ogni partita". Sul neo tecnico Nicola, il macedone spiega: "Il tecnico sta facendo un lavoro molto importante. Purtroppo non sempre la dea bendata ci ha dato una mano, adesso speriamo giri e sia dalla nostra parte. Non dobbiamo guardare troppo alla classifica che potrebbe condizionarci. Dobbiamo essere bravi e capaci di trascinare il pubblico£.

Infine Pandev chiuse spiegando che: "Voglio chiudere bene questa stagione, soprattutto se poi sarà la mia ultima annata calcistica".