MeteoGrifo: il meteo per Fiorentina - Genoa

Ben ritrovati al consueto appuntamento con le previsioni del tempo per le partite del Grifone: oggi vi illustreremo il meteo per la sfida che vedrà il Genoa affrontare la Fiorentina in trasferta sabato 25 gennaio alle ore 18.00.

Fine settimana invernale sull’Italia, a causa dell’arrivo di una veloce perturbazione atlantica; sabato a Firenze avremo condizioni di tempo piuttosto piovoso per tutta la giornata; le temperature massime arriveranno a toccare i 12 gradi, mentre i venti soffieranno di debole intensità dai quadranti meridionali.

Nel corso della prossima settimana è previsto il ritorno di un vasto campo di alta pressione su tutto il Paese, che garantirà una fine del mese all’insegna del bel tempo.

Davide Lugano