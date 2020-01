Genoa-Roma, il primo tempo della sfida del Ferraris (live)

Finito il primo tempo

Un minuto gol di Pandev con un bel tocco su Pau Lopez, 2-1

Al 43' autorete di Biraschi sul cross Spinazzola 2-0

Punizione di Pellegrini alta sulla traversa

Ammonito Romero per intervento scorretto

Al 35' opportunità sulla testa di Ghiglione che la passa di fatto al portiere avversario con la porta davanti a se

Vince solo la Nord che nonostante tutto continua a cantare e a sostenere la squadra

Squadra priva di qualità il Genoa, spesso palloni gettati avanti senza troppe idee

Ammonito Veretout per gioco falloso

Al 24' Roma vicina al raddoppio con un colpo di testa mancato da pochi passi da Dzeko

Un paio di angoli consecutivi battuti dal Genoa senza esito

Al 15' colpo di testa di Mancini da centro area in bocca a Perin

Roma che ha in mano il centrocampo

Subito in salita la sfida per il Grifone

Due minuti dopo Roma avanti con Under con un Tito cross sul quale non interviene nessuno, 1-0

Al 4' tiro cross di Pandev, sfera toccata da Santon e bloccata da Pau Lopez

Inizio equilibrato, gioco che ristagna a centrocampo con un solo tentativo, di Under, palla sopra la traversa

Partiti

Squadre in campo per il riscaldamento, circa 20.000 i tifosi presenti sulle tribune del Ferraris; buona la rappresentanza romanista giunta a Genova dalla Capitale.

Inizia il girone discendente, ultime diciannove gare e per il Genoa comincia una corsa contro il tempo per raggiungere, anzi agguantare, la zona salvezza. Si parte dalla penultima posizione dopo i risultati della giornata, la lotta al momento coinvolge, oltre ai liguri, anche Spal, Brescia e Lecce. Qualche altra squadra però potrebbe esser invischiata in questa corsa ad ostacoli. Il primo step si chiama Roma. All'andata fu un interessante 3 a 3 finale. Sembrava iniziare un campionato, per il Genoa, colmo di soddisfazioni ed invece...

Il tecnico Davide Nicola avrà il compito di centrare questo obiettivo, lui ci crede, ne è certo, adesso però toccherà ai giocatori dimostrarlo in campo. Di fronte una Roma priva di parecchi elementi tra squalifiche ed infortuni ma sicuramente in campo andrà una squadra tosta, forte e decisa a portare a casa almeno un punto.